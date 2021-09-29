Путин рассказал о трех десятках заболевших ковидом из своего окружения

Президент сумел не заразиться благодаря хорошему уровню антител.

Президент России Владимир Путин сегодня, 29 сентября, во время встречи с турецким коллегой Тайпом Эрдоганом рассказал о своем высоком уровне антител. Политик также отметил, что из его окружения от коронавируса лечатся три десятка человек. Об этом пишут РИА Новости.

Путин считает, что знакомые заболели, так как откладывали ревакцинацию. Среди зараженных оказался адъютант, с которым президент проработал целый день и сумел остаться здоровым.

Эрдоган заверил, что уже поставил повторную прививку от коронавируса. Путин выразил надежду, что в следующий раз турецкий коллега для ревакцинации выберет российский препарат. Напоминаем, что Путин с 14 сентября находился на самоизоляции из-за случаев ковида в своем окружении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России зафиксировали новый максимум по смертям от COVID.