Петербуржцы возмутились из-за яркой вывески нового магазина в Доме Зингера

Арендатор продает мармелад и использует неоновые вывески для привлечения внимания.

Жители Санкт-Петербурга обратили внимание на нового арендатора Дома Зингера. На первом этапе открылся магазин, в котором продают мармелад. Владелец разместил на окнах яркие баннеры – ими остались недовольны местные жители. Новость обсуждают в группе «Пять углов» в Facebook.

Петербуржец отметил, что заметил «ядовитое недоразумение» и ужаснулся. Он не понимает, почему в помещении перестали продавать сувениры и открыли магазин, где можно купить «крашеный сахар».

Напоминаем, что новым оператором Дома Зингера может стать АО «ТФ СПб дом книги». В связи с этим ожидаются большие перемены – вплоть до выселения нынешних компаний-арендаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из здания Зингера выселяют Книжный магазин №1.