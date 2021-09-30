В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 2 077 человек

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 2 077 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 30 сентября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 3 998 случаев заражения. На третьем месте оказалась Московская область — 1 216 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 235 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что особенности генетики некоторых людей помогают им быть невосприимчивыми к COVID-19. К такому выводу пришли ученые.