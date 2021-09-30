Волочкова спровоцировала слухи о новом избраннике

Балерина Анастасия Волочкова намекнула на изменения в личной жизни.
Новый снимок появился в Stories на странице знаменитости в Instagram. Звезда позировала на фоне гостиной в своем доме. На диване сидит неизвестный мужчина, который крепко обнимает танцовщицу, расположившуюся у него на коленях.
Поклонники не смогли рассмотреть лицо таинственного незнакомца, так как Волочкова закрыла его спиной.
Стоит отметить, что и до этого все кадры возлюбленного танцовщица делала так, чтобы в объектив не попало его лицо. Кроме того, она заблокировала возможность комментировать свои посты
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мае Волочкова рассказывала о расставании со своим возлюбленным, которого скрывала почти год.