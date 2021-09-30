В России изменят правила вывоза несовершеннолетних за границу

В России изменят правила вывоза несовершеннолетних за границу
Все спорные моменты родители смогут решить в суде. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

МВД намерено изменить правила вывоза детей за границу. Подробности рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

По ее словам, ведомство предлагает нормативно закрепить некоторые важные моменты. Изменения коснутся тех случаев, когда один из родителей выступает против выезда из России ребенка с другим родителем.

Как сообщили «РИА Новости», Казакова подчеркнула, что этот вопрос нужно нормативно закрепить в интересах ребенка.

Так, по заявлению гражданина, который заявляет, что несовершеннолетний не может выехать с другим родителем, сам этот родитель выезжать с ребенком сможет. Все спорные моменты можно решить в суде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец выплатил 10 млн рублей алиментов ради поездки за границу.

дети МВД РФ Россия


 

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