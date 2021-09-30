В мире коронавирусом заразились более 233,2 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена более чем 500 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро четверга, 30 сентября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 233 225 368, скончались от вируса 4 773 701 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 43 351 460 человек заразились, 695 092 умерли. На втором месте находится Индия: 33 716 451 инфицированный, 447 751 скончался. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 21 399 546 зараженных, умерли 596 122 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач предупредила об изменении цвета волос после коронавируса.