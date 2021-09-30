Врач предупредил об изменении цвета волос после коронавируса

Врач предупредил об изменении цвета волос после коронавируса
После COVID-19 у детей и взрослых могут начать отслаиваться ногти и выпадать волосы. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

После перенесенного коронавируса у людей может измениться цвет волос. Об этом рассказала трихолог и дерматовенеролог клиники НАКФФ Татьяна Егорова.

По ее словам, у одной из ее пациенток после тяжелой болезни начали расти волосы на два тона светлее. В результате из жгучей брюнетки она стала превращаться в женщину с русыми волосами.

Как сообщила «Фонтанка», врач также назвала другие проблемы, с которым сталкиваются переболевшие. Через два месяца после COVID-19 у детей и взрослых могут начать отслаиваться ногти и выпадать волосы.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самыми частными постковидыми симптомами бывают спутанность сознания, слабость, отсутствие «ясности в голове» и нарушения памяти.

коронавирусная пандемия последствия ковида цвет волос


 

Новости партнеров
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач предупредил об изменении цвета волос после коронавируса
В МВД заявили о росте числа желающих получить российское гражданство
Петербуржец нашел в лесу больше десяти боеприпасов ВОВ
Россиянам пообещали погодные «рекорды» грядущей зимой
Полицейские изъяли более тонны красной икры у автомобилиста на Камчатке
В ВОЗ заявили об «ужасном неравенстве» в доступе к вакцинам от COVID-19
В России изменят правила вывоза несовершеннолетних за границу
Врачи назвали продолжительность постковидного синдрома