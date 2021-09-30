Врач предупредил об изменении цвета волос после коронавируса

После COVID-19 у детей и взрослых могут начать отслаиваться ногти и выпадать волосы. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

После COVID-19 у детей и взрослых могут начать отслаиваться ногти и выпадать волосы. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

После перенесенного коронавируса у людей может измениться цвет волос. Об этом рассказала трихолог и дерматовенеролог клиники НАКФФ Татьяна Егорова.

По ее словам, у одной из ее пациенток после тяжелой болезни начали расти волосы на два тона светлее. В результате из жгучей брюнетки она стала превращаться в женщину с русыми волосами.

Как сообщила «Фонтанка», врач также назвала другие проблемы, с которым сталкиваются переболевшие. Через два месяца после COVID-19 у детей и взрослых могут начать отслаиваться ногти и выпадать волосы.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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