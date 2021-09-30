У «Пятерочки» на Ленсовета нашли труп мужчины

В Московском районе Петербурга обнаружен труп неизвестного мужчины.

На пугающую находку наткнулись у дома №34 на улице Ленсовета. Тело заметили за магазином «Пятерочка», после чего обратились в полицию.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие на место правоохранители нашли на месте труп мужчины, на вид ему 40 лет, рост 170-175 см, волосы темные. Погибший был одет синие джинсы, коричневый пуховик и черные ботинки.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что труп мужчины обнаружили в лесу в Ленобласти.