Труп мужчины обнаружили в лесу в Ленобласти

Труп мужчины обнаружили в лесу в Ленобласти
Тело нашли в лесу. Фото: "Аварийно-спасательная служба ЛО" "Вконтакте"

В Волховском районе Ленинградской области обнаружили труп мужчины. Устанавливают обстоятельства его гибели.

Вечером во вторник, 29 сентября, в лесном массиве около деревни Иевково обнаружено тело неизвестного мужчины.

«Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога эвакуировали погибшего и передали сотрудникам полиции», -сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти,

В настоящее время выясняются причины смерти погибшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара в Тосненском районе нашли два трупа: женщины 1944 года рождения и неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

обнаружение трупа полиция


 

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