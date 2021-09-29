Труп мужчины обнаружили в лесу в Ленобласти

В Волховском районе Ленинградской области обнаружили труп мужчины. Устанавливают обстоятельства его гибели.

Вечером во вторник, 29 сентября, в лесном массиве около деревни Иевково обнаружено тело неизвестного мужчины.

«Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога эвакуировали погибшего и передали сотрудникам полиции», -сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти,

В настоящее время выясняются причины смерти погибшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара в Тосненском районе нашли два трупа: женщины 1944 года рождения и неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти.