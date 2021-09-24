После пожара в Тосненском районе нашли два трупа

На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Тосненском районе Ленобласти на пепелище нашли два трупа.

В среду, 22 сентября, в поселке Радофинниково на улице Партизанская загорелся частный дом № 8.

Как стало известно gazeta.spb.ru, после тушения пожара в доме обнаружены два сильно обгоревших трупа: женщины 1944 года рождения и неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

Трупы направлен в морг для установления причины смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 23 сентября на дороге в Каменку нашли труп мужчины, который лежал рядом с разбитым автомобилем Chery.