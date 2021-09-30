Реабилитацию после ковида прошли 19,5 тыс. человек в Петербурге

Реабилитация после коронавируса в Петербурге, начавшуюся в мае 2020 года, можно пройти в пяти больницах и 32 поликлиниках города.

На данный момент восстановились после вируса почти 20 тыс. человек. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Комитета по здравоохранению Северной столицы.

Порядка 5 700 человек, переболевших COVID, находились на восстановлении в больницах и 13800 — дома, получая рекомендации докторов.

В настоящее время помогают справиться с последствиями вируса в пяти больницах города на Неве. Это в Госпитале для ветеранов войн, в городских больницах № 40, № 2, № 38 и в Мариинской больнице.

Также восстановлением граждан занимаются 32 районные поликлиники, два консультативно-диагностических центра и пансионат «Восток-6». Там специалисты помогают пациентам справиться с нарушениями функций центральной нервной системы и органов чувств, с кардиологическими и пульмонологическими проблемами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нижегородцу ввели две разные вакцины от коронавируса.