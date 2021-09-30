Реабилитацию после ковида прошли 19,5 тыс. человек в Петербурге

Реабилитацию после ковида прошли 19,5 тыс. человек в Петербурге
Почти 20 тыс. петербуржец прошли постковидную реабилитацию. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Реабилитация после коронавируса в Петербурге, начавшуюся в мае 2020 года, можно пройти в пяти больницах и 32 поликлиниках города.

На данный момент восстановились после вируса почти 20 тыс. человек. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Комитета по здравоохранению Северной столицы.

Порядка 5 700 человек, переболевших COVID, находились на восстановлении в больницах и 13800 — дома, получая рекомендации докторов.

В настоящее время помогают справиться с последствиями вируса в пяти больницах города на Неве. Это в Госпитале для ветеранов войн, в городских больницах № 40, № 2, № 38 и в Мариинской больнице.

Также восстановлением граждан занимаются 32 районные поликлиники, два консультативно-диагностических центра и пансионат «Восток-6». Там специалисты помогают пациентам справиться с нарушениями функций центральной нервной системы и органов чувств, с кардиологическими и пульмонологическими проблемами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нижегородцу ввели две разные вакцины от коронавируса.

коронавирус новости СПб постковидная реабилитация


 

Новости партнеров
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире:
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире: "мачо на охоте"
На Невском
На Невском "БМВ" протаранила пешеходов, одна из них с раздробленным бедром госпитализирована
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Реабилитацию после ковида прошли 19,5 тыс. человек в Петербурге
Большинство россиян летом 2021 года отдохнули в Турции, Греции и на Кипре
Прошедший сентябрь в Петербурге стал самым холодным за 25 лет
Загоревшийся диван на Дальневосточном проспекте обжег петербуржцев
В Ленобласти в ДТП погибли трое людей
В Тосненском районе зарезали уборщицу клинической больницы
Пожар в маленькой бытовке на Лесопарковой никак не могут потушить
В Петергофе задержали мужчину, покушавшегося на убийство в прошлом году