Роспотребнадзор рассказал о распространении «русского» штамма коронавируса

Роспотребнадзор рассказал о распространении «русского» штамма коронавируса
Специалисты выделили повышенную заразность "русского" штамма. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали о распространении «русского» штамма ковида в России и в мире.

Ученые начали обнаруживать этот штамм в конце зимы этого года. Он отличался множеством мутаций, одна из которых могла говорить об ускользании от иммунного ответа. Специалисты выделили повышенную заразность «русского» штамма. Об этом сообщают «Известия».

Уже летом число образцов этого штамма в России резко сократилось, и в итоге он был вытеснен «дельтой». Сейчас его можно обнаружить в Бельгии, США, Германии, Франции и Великобритании, но в России его нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реабилитация после коронавируса в Петербурге, начавшуюся в мае 2020 года, можно пройти в пяти больницах и 32 поликлиниках города. На данный момент восстановились после вируса почти 20 тыс. человек. Порядка 5 700 человек, переболевших COVID, находились на восстановлении в больницах.

коронавирус мир Россия русский штамм ученые


 

Новости партнеров
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
На Невском
На Невском "БМВ" протаранила пешеходов, одна из них с раздробленным бедром госпитализирована
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роспотребнадзор рассказал о распространении «русского» штамма коронавируса
Дом купца Захара Левина в Петербурге стал памятником регионального значения
Умер мужчина, которому в гараже боеприпасом оторвало руку
СК опроверг информацию об убийстве студенток в Гае топором
Омбудсмен: одной из убитых в Оренбургской области девушек было 17
СК опубликовал видео с места убийства девушек в Оренбургской области
В Петербурге с 1 декабря заработают зоны платной парковки: фоторепортаж ...
Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела об убийстве троих ...