Роспотребнадзор рассказал о распространении «русского» штамма коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали о распространении «русского» штамма ковида в России и в мире.

Ученые начали обнаруживать этот штамм в конце зимы этого года. Он отличался множеством мутаций, одна из которых могла говорить об ускользании от иммунного ответа. Специалисты выделили повышенную заразность «русского» штамма. Об этом сообщают «Известия».

Уже летом число образцов этого штамма в России резко сократилось, и в итоге он был вытеснен «дельтой». Сейчас его можно обнаружить в Бельгии, США, Германии, Франции и Великобритании, но в России его нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реабилитация после коронавируса в Петербурге, начавшуюся в мае 2020 года, можно пройти в пяти больницах и 32 поликлиниках города. На данный момент восстановились после вируса почти 20 тыс. человек. Порядка 5 700 человек, переболевших COVID, находились на восстановлении в больницах.