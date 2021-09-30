Петербургская школьница пожаловалась врачам, что мама ее бьет и не кормит

Петербургская школьница пожаловалась врачам, что мама ее бьет и не кормит
Девочку госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники полиции Выборгского района устанавливают обстоятельства госпитализации школьницы.

В четверг, 30 сентября, правоохранителям поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 13-летней девочки, проживающего в квартире дома на Тихоокеанской улице. Она находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, школьница рассказала, что мать избивает и не кормит ее, а также регулярно находится в нетрезвом виде.

По данному факту проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шесть детей госпитализировали после посещения бассейна в Таганроге.

госпитализация ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб


 

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