В Петербурге женщина родила в кустах и выкинула в реку новорожденную

В Петербурге женщина родила в кустах и выкинула в реку новорожденную
Женщина родила девочку, а затем выкинула ее в реку. Фото: Pixabay

В Петербурге 36-летней женщине предъявили обвинение в убийстве новорожденной дочери.

Следственные органы Следственного комитета России по Петербургу предъявили обвинение уроженке Узбекистана. Женщина не работает и не состоит на миграционном учете.

Гражданку обвинили по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Следствие считает, что обвиняемая ночью 22 сентября в кустах родила дочь. Роды прошли рядом с домом по Адмиралтейской улице. Затем новоиспечённая мать закутала малышку в пеленку, потом поместила в пакет и выкинула в реку Ижора.

В настоящий момент решается вопрос об аресте обвиняемой. Расследование уголовного дела еще не закончено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волхове женщина утопила новорожденную дочь в ведре с водой.

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