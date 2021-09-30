В Петербурге женщина родила в кустах и выкинула в реку новорожденную

В Петербурге 36-летней женщине предъявили обвинение в убийстве новорожденной дочери.
Следственные органы Следственного комитета России по Петербургу предъявили обвинение уроженке Узбекистана. Женщина не работает и не состоит на миграционном учете.
Гражданку обвинили по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».
Следствие считает, что обвиняемая ночью 22 сентября в кустах родила дочь. Роды прошли рядом с домом по Адмиралтейской улице. Затем новоиспечённая мать закутала малышку в пеленку, потом поместила в пакет и выкинула в реку Ижора.
В настоящий момент решается вопрос об аресте обвиняемой. Расследование уголовного дела еще не закончено.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Волхове женщина утопила новорожденную дочь в ведре с водой.