Из-за разводки моста через Свирь 1 октября закроют трассу «Кола»

В пятницу, 1 октября, на федеральной трассе «Кола» ограничат движение транспорта, пока будут разводить мост через реку Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильная дорогу полностью перекроют на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного рядом с городом Лодейное Поле в Ленинградской области.

Переправу намереваются развести с 11:10 до 13:10.

«… для прохода вверх по реке состава яхты «Аквамарин» с максимальным высотным габаритом 17,2 метра представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола»», — заявили в учреждении.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что сроки закрытия движения по Биржевому мосту сдвинули.