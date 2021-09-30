Из-за разводки моста через Свирь 1 октября закроют трассу «Кола»

Из-за разводки моста через Свирь 1 октября закроют трассу &#171;Кола&#187;
Мост через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В пятницу, 1 октября, на федеральной трассе «Кола» ограничат движение транспорта, пока будут разводить мост через реку Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильная дорогу полностью перекроют на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного рядом с городом Лодейное Поле в Ленинградской области.

Переправу намереваются развести с 11:10 до 13:10.

«… для прохода вверх по реке состава яхты «Аквамарин» с максимальным высотным габаритом 17,2 метра представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола»», — заявили в учреждении.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что сроки закрытия движения по Биржевому мосту сдвинули.

"Кола" мост через свирь перекрытие трассы разводка моста


 

Новости партнеров
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Звезда
Звезда "Барвихи" Лянка Грыу призналась, что заставило ее переехать в США
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за разводки моста через Свирь 1 октября закроют трассу «Кола»
Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы
Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 90%
В Петербурге попался глава и активные участники преступного сообщества
Осенний пирог. Яблочная шарлотка: история и мифы
Скрытные и взбалмошные: шесть самых непредсказуемых знаков Зодиака
Взрывотехники ОМОН Росгвардии осмотрели место взрыва в Перово. Фоторепортаж ...
Море рыбы и грейпфрутов: что есть, чтобы сбросить вес