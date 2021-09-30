Сосед рассказал о студентках, убитых под Оренбургом

Сосед убитых в Гае студенток рассказал, что в день трагедии в квартире, где жили девушки было тихо.

По его словам, из квартиры не доносилось никакого шума. Он добавил, что не видел, чтобы кто-то ходил к ним в гости.

Соседок убитых студенток рассказал, что, когда возник пожар, ему позвонила соседка и сказала «мы горим».

«Дым был такой, что пришлось полотенце завязывать, чтобы закрыть лицо», — приводит его слова телеканал «360».

Он отметил, что никого из жильцов дома не эвакуировали.

«Девчонок встречал часто. Вежливые, здоровались», — рассказал он об убитых студентках.

Напомним, утром 30 сентября, жителей Оренбургской области потрясла новость о зверском убийстве трех студенток. После тушения пожара в квартире жилого дома и во дворе в городе Гай нашли мертвые тела с признаками насильственной смерти. Ими оказались три проживавшие в съемной квартире девушки 17, 18 и 19 лет. На животе и груди убитых зафиксировали следы от ножа. Погибшие были родом из Башкортостана и учились в местном вузе.

анее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела об убийстве троих девушек в Оренбургской области.