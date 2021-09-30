Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела об убийстве троих девушек в Оренбургской области

Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела об убийстве троих девушек в Оренбургской области
Следственная группа в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики производит следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Фото: скрин СК РФ

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Установлено, что 30 сентября после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома в городе Гае Оренбургской области и на участке местности около данного дома обнаружены тела троих проживавших в квартире девушек 17, 18 и 19 лет с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран грудной клетки и живота. Установлено также, что потерпевшие прибыли из Республики Башкортостан для учебы в одном из образовательных учреждений и проживали в съёмной квартире. Об этом сообщает СК России.

Следственная группа в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики производит следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о проведенных первоначальных следственных действиях и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жертвами жестокого тройного убийства, совершенного накануне в городе Гай Оренбургской области, стали местные студентки.

Александр Бастрыкин оренбургская область происшествие Россия следственный комитет


 

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