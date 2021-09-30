Жертвами тройного убийства под Оренбургом оказались студентки

Жертвами тройного убийства под Оренбургом оказались студентки
Тела девушек со следами насильственной смерти обнаружили на месте пожара. Фото : Следственный Комитет РФ

Жертвами жестокого тройного убийства, совершенного накануне в городе Гай Оренбургской области, стали местные студентки.

Девушкам было всего около 20 лет. Обстоятельства преступления сейчас устанавливаются. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Так, три девушки учились в медицинском вузе и снимали квартиру. Неизвестный мужчина убил их с помощью топора.

Ранее говорилось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства трех человек. Тела девушек со следами насильственной смерти обнаружили на месте пожара в квартире и дворе одного дома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе Ленинградской области среди ночи произошел крупный пожар. Возгорание случилось в ночь на четверг, 30 сентября, в СНТ Восход-6 массива Восход. Сигнал о ЧП поступил дежурному части около пяти утра. К месту происшествия оперативно выехали 8 сотрудников на двух спецмашинах.

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