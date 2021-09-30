Ночью в Кировском районе полыхали баня с сараем

Ночью в Кировском районе полыхали баня с сараем
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Кировском районе Ленинградской области среди ночи произошел крупный пожар.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 30 сентября, в СНТ Восход-6 массива Восход. Сигнал о ЧП поступил дежурному части около пяти утра. К месту происшествия оперативно выехали 8 сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области, в садоводстве горела баня с сараем, огонь охватил около 37 квадратных метров.

К 4:47 пожар удалось потушить. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два человека погибли в утреннем пожаре в квартире на проспекте Кузнецова.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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