Два человека погибли в утреннем пожаре в квартире на проспекте Кузнецова

Два человека погибли в утреннем пожаре в квартире на проспекте Кузнецова
Пожар случился в доме на улице Кузнецова. Фото: скриншот google.maps

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар в однокомнатной квартире. Спасатели обнаружили на месте два трупа.

Возгорание случилось во вторник, 28 сентября, в доме №17 на проспекте Кузнецова. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:21. К месту происшествия оперативно выехали 12 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в результате пожара полностью выгорела однокомнатная квартира площадью 36 квадратных метров.

В 6:02 пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружено два погибших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели локализовали пожар на 150 «квадратов» на Грузинской. К месту происшествия прибыли 27 спасателей на шести спецмашинах.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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