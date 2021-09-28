Спасатели локализовали пожар на 150 «квадратов» на Грузинской

Спасатели локализовали пожар на 150 «квадратов» на Грузинской
Пожар случился в доме на Грузинской улице. Фото: скриншот google.maps

Спасатели локализовали крупный пожар во Фрунзенском районе. Ранг пожара снижен.

В ночь на вторник, 28 сентября, на Грузинской улице загорелась двухэтажная пристройка к зданию. Общая площадь пожара достигла 150 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в 2-х этажной пристройке, размером 20х20 метров ( к 3-х этажному зданию) происходит горение по всей площади .

В 5:30 пожар локализован, ранг снижен до первого номера. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к месту пожара на Грузинской прибыли 27 спасателей на шести спецмашинах.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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