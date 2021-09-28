Почти 30 спасателей тушат полыхающую пристройку на Грузинской

Почти 30 спасателей тушат полыхающую пристройку на Грузинской
Пожар случился в доме на Грузинской улице. Фото: скриншот google.maps

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. С огнем продолжают бороться почти 30 спасателей.

Возгорание случилось в ночь на вторник, 28 сентября, в доме 3 на Грузинской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:39. К месту происшествия оперативно выехали 27 спасателей на шести спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, происходит горение 2-х этажной пристройки к 3-х этажному зданию. Площадь горения составляет 150 квадратных метров.

В 3:44 из-за угрозы распространения огня пожару присвоен номер 1БИС

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину госпитализировали после пожара в заброшке в Выборге.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пожар спасатели


 

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