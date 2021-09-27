Мимо проходил: мужчину госпитализировали после пожара в заброшке в Выборге

Прохожий получил ожоги рук.

В Выборге поздним вечером 26 сентября тушили пожара в заброшенном здании. После инцидента пострадал мужчина, который проходил мимо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Инцидент произошел на Травяной улице. В нежилом здании огонь охватил 30 квадратных метров. В результате пострадал один человек – 61-летний мужчина, проходивший мимо, обжог руки. Ему потребовалась госпитализация.

Известно также, что прохожие помогали оттащить припаркованный недалеко от пожара автомобиль, но, кажется, больше никто не получил травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка прострелила себе ногу во время охоты в Ленобласти. 48-летняя женщина, находясь на охоте со своим знакомым, хотела перезарядить ружье.