Петербурженка прострелила себе ногу во время охоты в Ленобласти

В Тосненском районе Ленобласти прогремела стрельба. Женщина случайно прострелила себе ногу.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 сентября, около 8:30 в лесу у деревни Жоржино.48-летняя женщина, находясь на охоте со своим знакомым, хотела перезарядить ружье, но случайно выстрелила себе в ногу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате пострадавшей потребовалась медпомощь. У женщины диагностировали два перелома. После оказания помощи ее отпустили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое мужчин открыли стрельбу по машинам во время прогулки по Комсомольской.