Двое мужчин открыли стрельбу по машинам во время прогулки по Комсомольской

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчин, стрелявших из пневматического пистолета на улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в среду, 22 сентября, у дома 23 по 2-й Комсомольской улице. Около 9 часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что двое мужчин идут и стреляют из травматического оружия по автомобилям.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, прибывшие наряды полиции задержали подозреваемых у дома 38 по той же улице. В отделение доставили мужчин в возрасте 38 и 33 лет.

В отношении задержанных были составлены административные протоколы. У мужчин изъят предмет похожий на пистолет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в свердловскую школу пришел мужчина с ружьем. Вооруженного мужчину успели обезвредить до того, как он воспользоваться оружием. Позже выяснилось, что это была проверка.