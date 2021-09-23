Двое мужчин открыли стрельбу по машинам во время прогулки по Комсомольской

Двое мужчин открыли стрельбу по машинам во время прогулки по Комсомольской
Мужчины прогуливались и стреляли. Фото: скриншот Google Maps

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчин, стрелявших из пневматического пистолета на улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в среду, 22 сентября, у дома 23 по 2-й Комсомольской улице. Около 9 часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что двое мужчин идут и стреляют из травматического оружия по автомобилям.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, прибывшие наряды полиции задержали подозреваемых у дома 38 по той же улице. В отделение доставили мужчин в возрасте 38 и 33 лет.

В отношении задержанных были составлены административные протоколы. У мужчин изъят предмет похожий на пистолет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в свердловскую школу пришел мужчина с ружьем. Вооруженного мужчину успели обезвредить до того, как он воспользоваться оружием. Позже выяснилось, что это была проверка.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти задержание новости СПб стрельба


 

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