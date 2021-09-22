Еще один стрелок? В свердловскую школу пришел мужчина с ружьем

Еще один стрелок? В свердловскую школу пришел мужчина с ружьем
Мужчина был всего лишь частью проверки. Фото: pixabay.com

Вооруженного мужчину успели обезвредить до того, как он воспользоваться оружием. Позже выяснилось, что это была проверка.

В Свердловской области в школу сегодня, 22 сентября, пришел вооруженный мужчина. Он смог пронести охотничье ружье в здание, но не успел им воспользоваться, как как его вовремя остановили. Об этом пишет «Лента.ру».

Позже выяснилось, что мужчина не собирался стрелять. Он пришел в учреждение в рамках проверки системы безопасности учебного заведения. Учения, пояснили правоохранительные органы, прошли успешно. Сейчас школа работает в обычном режиме работы.

Напоминаем, что 20 сентября в Пермском университете произошла страшная трагедия. Туда пришел вооруженный 18-летний студент, по вине которого погибли шесть человек, 43 пострадали. Сам стрелок также был ранен, сейчас он находится в больнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин наградил полицейских, обезвредивших 18-летнего стрелка в вузе Перми.

проверка свердловская область учения школа


 

Новости партнеров
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Кошмар для финансистов Ленобласти: КАД-2 превращается в ЗСД
Кошмар для финансистов Ленобласти: КАД-2 превращается в ЗСД
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Еще один стрелок? В свердловскую школу пришел мужчина с ружьем
Горизибрком объявил имена новых депутатов ЗакСобрания Петербурга
Смольный выделит 4,5 млрд рублей на реставрацию «Мюзик-Холла»
В Петербурге за сутки полностью вакцинировались более 8,5 тысяч человек
«Сделаем выводы»: Кремль отреагировал на слова Эрдогана про Крым
В Сестрорецке привели в порядок столетнюю школу
Задержан мужчина, укравший технику на миллион рублей из магазина в Сосновом Бору
В Петербурге сделают благоустроенные зоны для кемпингов