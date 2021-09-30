В Невском районе реконструировали крупнейшую котельную

В Невском районе реконструировали крупнейшую котельную
Котельную в Невском районе модернизировали. Фото: pixabay.com

Котельная, расположенная в Невском районе Петербурга, дает тепло и горячую воду в более чем 500 зданий.

Сотрудники ГУП «ТЭК» вместе с подрядной организацией завершили пуско-наладку нового парового котла на 2-й Правобережной котельной.

Известно, что данная котельная приносит тепло и горячее водоснабжение в 531 здание Петербурга, в том числе в 333 жилых дома, 24 образовательных учреждения, 25 детских садов и 10 лечебных учреждений.

Кроме того, к 2033 году тепловая нагрузка котельной станет больше примерно на 10% за счет новых потребителей.

Реконструирование котельной даст возможность обеспечить теплом и горячей водой более 250 тыс. горожан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Теплосеть» заплатит петербурженке, чье авто «погибло» после прорыва трубы.

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