В Выборге у предпринимателя изъяли 175 кг санкционных продуктов

Крупную партию санкционной продукции обнаружили на одном из рынков Выборга.
У индивидуального предпринимателя изъяли 133 килограмма сыров, 27 килограммов колбасных изделий, 14,5 килограммов сливочного масла из Италии, Польши, Финляндии и других стран Евросоюза.
Как сообщила пресс-служба Выборгской таможни, ввоз этой продукции на территорию Российской Федерации запрещен. Материалы дела направлены в прокуратуру.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская таможня собрала с прилавков магазинов 320 кг сыра и масла. По всем правонарушениям о незаконном обороте санкционной продукции ведомство возбудило административные дела.