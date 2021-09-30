В Выборге у предпринимателя изъяли 175 кг санкционных продуктов

Все товары находились в первичной упаковке с маркировкой на иностранном языке. Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы

Все товары находились в первичной упаковке с маркировкой на иностранном языке. Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы

Крупную партию санкционной продукции обнаружили на одном из рынков Выборга.

У индивидуального предпринимателя изъяли 133 килограмма сыров, 27 килограммов колбасных изделий, 14,5 килограммов сливочного масла из Италии, Польши, Финляндии и других стран Евросоюза.

Как сообщила пресс-служба Выборгской таможни, ввоз этой продукции на территорию Российской Федерации запрещен. Материалы дела направлены в прокуратуру.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская таможня собрала с прилавков магазинов 320 кг сыра и масла. По всем правонарушениям о незаконном обороте санкционной продукции ведомство возбудило административные дела.