Петербургская таможня собрала с прилавков магазинов 320 кг сыра и масла

Петербургская таможня собрала с прилавков магазинов 320 кг сыра и масла
Сотрудники таможни изъяли сыр и масло. Фото: пресс-служба Петербургской таможни.

В Петербурге проверки, которые проводит таможня в местах оптовой и розничной торговли, продолжают регистрировать случаи нарушений, в этот раз изъятию подлежало 320 кг сыра и масла. Об этом сообщает пресс-служба Петербургской таможни.

В регионе в последнее время были выявлены случаи незаконного оборота санкционных товаров на территории Сенного и Долгоозёрного рынков.

Так, сотрудники таможни вместе с работниками Россельхознадзора изъяли с прилавков магазинов 320 кг сыра и масла, которые были произведены в странах Европейского союза.

По всем правонарушениям о незаконном обороте санкционной продукции ведомство возбудило административные дела.

При этом, вся продукция, которую сотрудники изъяли, была уничтожена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что итальянский посол Паскуале Терраччано намерен добиться удаления пармезана из российского санкционного списка.

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