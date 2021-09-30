Москвичам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тест на Covid

В Москве горожанам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на ковид. Фото: unsplash

В Москве горожанам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на ковид. Фото: unsplash

Уже завтра, 1 октября, жителям Москвы, у которых появились симптомы ОРВИ, будут делать экспресс-тесты на антиген к коронавирусу.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее цитату приводит ТАСС.

Ракова объяснила, что в июле этого года медики решили в тестовом режиме проводить такую процедуру теста для москвичей, имеющих симптомами ОРВИ. По словам заместителя мэра, в 85% случаев их результат совпадал с ПЦР-тестированием.

Анастасия Ракова заявила, что правительство столицы решило утвердить новый алгоритм работы с пациентами в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сергей Собянин объяснил, почему в Москве заболеваемость COVID растет.