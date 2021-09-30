Тройное убийство подруг-студенток под Оренбургом: подозреваемых в деле пока нет

Дом, в котором произошел пожар и были обнаружены трупы. Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

Дом, в котором произошел пожар и были обнаружены трупы. Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

В среду, 29 сентября, в городе Гай Оренбургской области на месте пожара обнаружили тела трех девушек — 17, 18 и 19 лет. Выяснилось, что они были убиты кухонным ножом, но подозреваемых в деле пока нет.

Три девушки-подруги были родом из Башкирии, а в Гай приехали, чтобы учиться в медицинском колледже — студентки вместе снимали квартиру. Тела двух из них спасатели обнаружили, разбирая завалы в комнатах после пожара. Труп еще одной девушки находился во дворе дома, где произошло ЧП. У всех зафиксированы множественные колото-резаные раны.

Изначально предполагалось, что убийца орудовал топором, но позже следователи опровергли эту информацию, заявив, что преступник использовал кухонный нож — орудие убийства было найдено на месте происшествия. Правоохранителями возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ст. 105 УК РФ) — ход расследования взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее в СМИ появлялись сведения о якобы подозреваемом в совершении тройного убийства — в новостях появлялись фото 18-летнего молодого человека, бывшего возлюбленного одной из студенток. Также выдвигались версии, что к преступлению может быть причастен старший брат «подозреваемого». В СК все отрицают, подчеркивая, что подозреваемых пока нет.

Кроме того, как передает НТВ, парень, чьи фото распространились по Сети, сам явился в полицию и предоставил алиби — в день убийства и накануне он находился в Уфе и вообще уже длительное время не поддерживал контактов с погибшими.

В обстоятельствах преступления еще предстоит разобраться — мотивы пока неясны. К примеру, соседи характеризуют студенток как тихих и спокойных, бесконфликтных девушек. Непосредственно в день трагедии никаких странных звуков из их квартиры тоже не доносилось.

Пока произошедшее остается загадкой, власти Башкирии обещают оказать помощь семьям убитых, а с однокурсницами девочек работают психологи.