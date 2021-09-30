Жена Прохора Шаляпина умерла от последствий коронавируса

Жена Прохора Шаляпина умерла от последствий коронавируса
Умерла 42-летняя жена Прохора Шаляпина. Фото: .instagram.com/shalyapin_official/

Жена певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий коронавируса. Об этой печальной новости сообщил артист на своей странице в Instagram.

«Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет… Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда», — написал он.

Дэвис было 42 года, она владела сетью юридических контор. Супруга Шаляпина заболела ковидом сразу после свадьбы с ним. Мероприятие обошлось в 15 млн рублей. Дэвис лечилась в госпитале в Лас-Вегасе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис находится при смерти из-за заражения коронавирусом. Известно, что миллионерша заболела сразу после свадьбы. У Девис поражено 80% легких, ее пришлось подключить к ИВЛ.

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