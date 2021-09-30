Спартак на выезде обыграл итальянского гранда

Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» в гостях вырвал победу у «Наполи». Счет 3:2.

Игра состоялась 30 сентября, в 19:45. Матч начался для красно-белых напряжённо, с пропущенного гола на первом минуте встречи. После этого москвичи собрались и забили три мяча. Дважды отличился игрок сборной Нидерландов Квинси Промес.

Последний, но не решающий гол в матче оформили итальянцы.

Таким образом, «Спартак» набрал первые очки в турнире после проигранного матча с польской «Легией» две недели назад.

Голы: 1:0 – 1 Элмаз, 1:1 – 55 Промес, 1:2 – 80 Игнатов, 1:3 – 90 Промес, 2:3 – 90 Осимхен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вчерашняя встреча «Зенита» и «Мальме» закончилась победой сине-бело-голубых. Счет 4:0.