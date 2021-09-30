Барбадос выйдет из-под власти британской короны

Барбадос выйдет из-под власти британской короны
Президентом Барбадоса станет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон. Фото: unsplash

Барбадос собирается выйти из-под власти британской короны, после чего государство преобразуют в парламентскую республику. Такое решение объявила премьер-министр острова Миа Мотли.

Мотли отметила, что на Барбадосе уже согласовали кандидатуру на пост президента будущей республики — с 30 ноября им станет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон. Об этом сообщает Kevz Politics.

Мейсон планируют номинировать после утверждения нового законодательство.

«Мы верим, что это подходящая кандидатура на пост первого президента», — подчеркнула глава правительства.

Парламент Барбадоса единогласно одобрил поправки в конституцию, которые позволят получить независимость от Великобритании. Остров станет парламентской республикой после присяги президента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что британцы готовы поддержать принца Уильяма, из которого сделали «злодея».

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