Британцы готовы поддержать принца Уильяма, из которого сделали «злодея»

Жители Великобритании возмущены тем, как в фильме «Гарри и Меган: побег из дворца» (Harry & Meghan: Escaping the Palace for the fal) представлена фигура будущего короля принца Уильяма. Именно так можно расценивать волну постов и комментариев в сети после премьеры трейлера фильма.

Британцы разобрали показанные диалоги, в котором явными положительными персонажами выведены принц Гарри и его супруга. Среди других персонажей — королева Елизавета II (в исполнении Мэгги Салливан), Кейт Миддлтон и принц Уильям (актер Джордан Уэйлен). Последний стал явным антагонистом.

В одном из эпизодов есть такой диалог.

«Тебе нужно, черт возьми, сделать со мной заявление, осуждающее расизм. Как будущий король вы должны бороться с этим ужасным издевательством», — говорит Гарри. «В последний раз я соглашусь на то, что расовое разнообразие в семье — это хорошо», — отвечает Уильям.

Именно расовая тема в разладе принца Гарри с королевской семьей упоминается чаще всего. И ничего удивительного, что сценаристы заострили на ней внимание.

В Британии – нешуточный скандал. Представить будущего монарха, символа нации, главу королевства в амплуа злодея и негодяя недопустимо, считают поклонники королевской семьи. Сейчас они требуют запретить показ фильма про Меган Маркл и ее супруга в Англии. Активисты обвиняют Сассекских в сливе фактов, искажении информации и «благословении» медиапродуктов, очерняющих монархию, ради получения гонораров.

Именно о скандалах в королевской семьи после того, как герцог и герцогиня Сассекские решили переехать в США о повествует «Гарри и Меган: побег из дворца», который экранизирует американский телеканал Lifetime.

В картине использованы как публичные высказывания супругов, так и свидетельства очевидцев, а также комментарии королевских экспертов. Также использованы костюмы, которые знакомы всем тем, кто следит за событиями из Букингемского дворца.

Напомним, ранее Меган Маркл раскритиковала решение наследника королевы Елизаветы II принца Чарльза лишить многих членов королевской семьи титулов и привилегий. Она не хочет, чтобы это коснулось и ее сына тоже. Сам принц Чарльз думает, что предлагает хороший вариант, который может сэкономить расходы налогоплательщиков.