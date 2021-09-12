Меган Маркл разозлилась из-за решения лишить ее сына титула

Меган Маркл разозлилась из-за решения лишить ее сына титула
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: www.instagram.com/meghanmarkle_official

Супруга принца Гарри раскритиковала сына Елизаветы II.

Меган Маркл раскритиковала решение наследника королевы Елизаветы II принца Чарльза лишить многих членов королевской семьи титулов и привилегий. Она не хочет, чтобы это коснулось и ее сына тоже. Об этом сообщает The News International со ссылкой на слова королевского эксперта Анджелы Левин.

Если инициативу принца Чарльза поддержат, то часто членов семьи лишатся финансовой поддержки, а сын принца Гарри и Меган Маркл не сможет стать принцем. Сам принц Чарльз уверен, что предлагает хороший вариант, способный сэкономить расходы налогоплательщиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у принца Гарри и Меган Маркл обнаружили многомиллионные долги. Бывший фонд британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл Sussex Royal должен выплатить £78,5 тыс. (около восемь млн рублей) некоммерческой организации.

елизавета II королевская семья меган маркл принц гарри


 

Новости партнеров
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
Отвечаем на вопросы о ревакцинации: когда и чем повторно прививаться от коронавируса
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бен Аффлек и Джей Ло впервые вышли в свет как пара
Меган Маркл разозлилась из-за решения лишить ее сына титула
Фигуристка Трусова впервые в истории сделала пять четвертных прыжков в ...
В Чехии уничтожат 45 тысяч доз вакцины AstraZeneca
В Праге задержали россиянина прямо в аэропорту
Песков объяснил, зачем России и Белоруссии объединяться
По дороге в Бугры самосвал зацепился за мост и прилег на бок
Опубликованы кадры с места эвакуации пострадавших после крушения самолета ...