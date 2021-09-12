Меган Маркл разозлилась из-за решения лишить ее сына титула

Супруга принца Гарри раскритиковала сына Елизаветы II.

Меган Маркл раскритиковала решение наследника королевы Елизаветы II принца Чарльза лишить многих членов королевской семьи титулов и привилегий. Она не хочет, чтобы это коснулось и ее сына тоже. Об этом сообщает The News International со ссылкой на слова королевского эксперта Анджелы Левин.

Если инициативу принца Чарльза поддержат, то часто членов семьи лишатся финансовой поддержки, а сын принца Гарри и Меган Маркл не сможет стать принцем. Сам принц Чарльз уверен, что предлагает хороший вариант, способный сэкономить расходы налогоплательщиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у принца Гарри и Меган Маркл обнаружили многомиллионные долги. Бывший фонд британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл Sussex Royal должен выплатить £78,5 тыс. (около восемь млн рублей) некоммерческой организации.