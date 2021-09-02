У принца Гарри и Меган Маркл обнаружили многомиллионные долги

У принца Гарри и Меган Маркл обнаружили многомиллионные долги
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: www.instagram.com/meghanmarkle_official

Бывший фонд британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл Sussex Royal должен выплатить £78,5 тыс. (около восемь млн рублей) некоммерческой организации. Пара при этом заключала многомиллионные сделки со СМИ.

Как сообщает Daily Mail, название организации, которой они задолжали, в документах не указывается. Фонд обязан был вернуть £213 тыс. (почти 21,5 млн руб.) в течение года. Из этой суммы возвращены были только £134,5 тысячи фунтов стерлингов (13,5 млн руб.). Как пишет издание со ссылкой на источники, выплата оставшихся денег должны произойти в ближайшее время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что принц Гарри и Меган Маркл, похоже, упорно не хотят примириться с членами королевской семьи: герцоги Сассекские будто нарочно избегают ассоциаций с верхушкой британской аристократии. На крестинах дочери новоиспеченные родители, например, решили отказаться от «условностей», принятых в монаршей семье.

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