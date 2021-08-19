Еще один удар для Елизаветы II: принц Гарри и Меган Маркл не станут крестить дочь по королевским традициям

Еще один удар для Елизаветы II: принц Гарри и Меган Маркл не станут крестить дочь по королевским традициям
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: www.instagram.com/meghanmarkle_official

Принц Гарри и Меган Маркл, похоже, упорно не хотят примириться с членами королевской семьи: герцоги Сассекские будто нарочно избегают ассоциаций с верхушкой британской аристократии. На крестинах дочери новоиспеченные родители, например, решили отказаться от «условностей», принятых в монаршей семье.

По информации издания The Mirror таинство крещения малышки Лилибет-Дианы состоится на родине актрисы Меган Маркл — в штате Калифорния. Правда, крестных родителей девочки звездной паре успешно удается держать в секрете до сих пор. Однако вряд ли это будет кто-то из родственников принца Гарри — члены королевской семьи не удостоились приглашения на торжественную церемонию.

Британский эксперт Ричард Фицуильямс, близкий к монаршему семейству, подчеркивает, что Сассексы «намерены все делать по-своему и постоянно это доказывают».

Кстати, и первенца — сына Арчи, — принц и актриса крестили, не оглядываясь на аристократические британские традиции. Королева Елизавета II не присутствовала и в тот раз. Более того, мероприятие было закрытым — не пустили ни тележурналистов, ни сотрудников печатных изданий. Правда, крестины Арчи проводились в одной из часовен Виндзора, что существенно сгладило ситуацию. Однако теперь, похоже, без скандалов и сплетен не обойдется.

Интересно, что еще в начале июля принц Гарри намеревался крестить новорожденную малышку в Великобритании. Что заставило его так радикально изменить мнение, остается только гадать.

Gazeta.SPb публиковала и другие материалы о самых «сложных» членах королевской семьи:

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