На грани развода: браку Гарри и Меган пророчат скорый конец

Королевский фотограф Кент Гэвин, долгие годы работавший с принцессой Дианой, убеждён, что брак принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл не продержится долго, несмотря на рождение второго ребенка, дочери Лилибет Дианы.

Фотограф документировал жизнь леди Ди, матери принца Гарри, с момента её свадьбы с принцем Чарльзом, сыном Елизаветы II. Гэвин хорошо знаком с «изнанкой» жизни королевской семьи, и, видимо, поэтому, еще в 2017 году после помолвки Гарри и Меган пророчил паре скорое расставание. Он был уверен, что влюбленные выдержат давления Букингемского дворца.

С одной стороны, приближенный к семье британских правителей оказался прав: Гарри и Меган буквально «сбежали» в Калифорнию, надеясь обрести там свободу. С другой стороны, герцоги Сассекские успели обрести скандальную славу, переполошив общественность и Букингемский дворец своим «побегом» и интервью Опре Уинфри. Гэвин, однако, считает, что жизнь супругов за океаном не будет мирной. По его мнению, представители королевской семьи не смогу «встроиться» в голливудскую систему.

«Я дал этому браку срок до конца года», — заявил фотограф в беседе с изданием Insider.

Гэвина поддерживает и британский телеведущий Джереми Кларксон в своей колонке, опубликованной в The Sun. Он считает, что герцогиня уже успела разочароваться в королевской жизни, а вскоре разочаруется и в принце. Кларксон уверен, что уже через несколько лет Меган Маркл «будет позировать одна, сидя на корме яхты где-нибудь в Средиземном море».

Телеведущий также осудил поведение бывшей актрисы. По его мнению, уважать герцогиню могут «лишь молодые и глупые», которые надеялись, что Меган «свергнет монархию». Но этого, подчеркивает автор колонки, естественно, не произойдёт.

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