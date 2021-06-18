Устроит ли Меган Маркл новый бойкот королевской семье

Устроит ли Меган Маркл новый бойкот королевской семье
Принц Гарри и Меган Маркл. Фто: www.igram.com/princeharryofenglandnsta

Уже через пару недель принц Гарри вновь посетит Великобританию, и общественность гадает, составит ли ему компанию супруга, Меган Маркл. Похороны принца Филиппа она пропустила, сославшись на беременность. Теперь подходящий предлог не видеть родственников, отношения с которыми не сложились, — новорожденная малышка Лилибет.

В начале июля в Великобритании пройдет церемония открытия памятника принцессе Диане. Гарри уже давно сообщил, что планирует быть в это время с семьей. Поддержит ли его Меган Маркл – вопрос.

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: www.instagram.com/meghanmarkle_official

СМИ США облетела информация о том, что Меган намерена поддержать Гарри в Великобритании, поскольку в прошлый раз ее супруга ждал холодный прием родственников. «Меган знает, как тяжело было Гарри присутствовать на похоронах своего дедушки одному, и не хочет, чтобы это повторилось снова», — отмечалось в сообщениях.

Британская прессе располагает совсем другой информацией. Утверждается, что герцогиня якобы уже отказалась от идеи посетить мероприятие в Лондоне. Причина – только что родившаяся дочь.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: www.instagram.com/meghanmarkle_official

Королевский корреспондент The Telegraph Виктория Уорд также сообщила, что Меган Маркл пропустит мероприятие из-за Лилибет.

Официально Букингемский дворец не подтвердил, кто из членов королевской семьи будет присутствовать на церемонии в Кенсингтонском дворце.

Не в первый раз избегает встречи

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: www.instagram.com/princeharryofengland

Напомним, что Меган Маркл уже не в первый раз избегает личной встречи с членами королевской семьи после своего отъезда в США.

На похороны принца Филиппа она не прилетела, поскольку врач рекомендовал ей воздержаться от путешествий во время беременности. Причина – более чем уважительная. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что актриса просто избегает встречи с родственниками.

Принц Филипп. Фото: www.instagram.com/theroyalfamily

Пользователи Сети предполагали, что Маркл не сможет смотреть в глаза королеве после серии скандальных заявлений о жизни во дворце.

Попытка наладить отношения

Кейт Миддлтон. Фото: фан-аккаунт герцогини в Instagram

Гарри избежать встречи с семьей не сможет. Он пытается делать шаги навстречу королевской семье. Напомним, что новорожденную дочь герцоги назвали Лилибет, по домашнему прозвищу королевы Елизаветы II.

Теперь стало известно об еще одной попытке Гарри уменьшить пропасть между ним и королевской семьей. По данным Mail on Sunday, вскоре после рождения дочери герцог написал Кейт Миддлтон. Принц якобы молил о примирении с братом Уильямом.

Принцы Уильям и Гарри. Фото: www.instagram.com/princeharryofengland

На похоронах принца Филиппа Кейт Миддлтон уже пришлось выступить в роли миротворца между Гарри и Уильямом. В какой-то момент братьев даже заметили разговаривающими.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что принц Гарри и Меган Маркл в ближайшее время планируют показать обществу свою дочь.

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