Вечеринка со звездными друзьями или семейные посиделки: как Меган Маркл отметит юбилей

Уже сегодня, 4 августа, герцогиня Сассекская Меган Маркл начинает новый важный этап своей жизни – ей исполняется 40 лет. В прошлом Маркл отметилась как любительница громких вечеринок. Изменит ли она традициям, став мамой двух детей?

С уверенностью можно сказать, что отмечать свой день рождения в кругу семьи супруга принца Гарри Меган Маркл точно не будет. Пара находится за океаном, в Калифорнии, да и отношения теперь с королевской семьей у герцогини не те, чтобы принимать поздравления лично.

Инсайдеры иностранной прессы во мнениях разошлись. Одни твердят, что Сессексы не планируют ничего грандиозного по случаю юбилея, ведь у пары только родилась малышка Лилибет. Они ждут, что 40-летие Меган отметит на скромном семейном празднике.

Другие уверены, что Гарри не намерен оставлять жену без праздника. Принц уже якобы приготовил вечеринку-сюрприз для Меган. На ней ждут близких друзей пары из США. Среди гостей могут быть режиссер Сильвер Три, актрисы Эбигейл Спенсер и Янина Гаванкар, подруги Меган по колледжу.

Четыре года назад принц увез Маркл в Ботсвану, хотя ходили слухи о том, что она наняла известного организатора вечеринок Колина Коуи, а день рождения превратится в танцевальное шоу. Вместо этого пара занималась работой в сфере охраны природы.

Меган и Гарри сейчас проводят отпуск по уходу за ребенком.

Напомним, что своего второго ребенка герцоги назвали Лилибет (Лили) Диана Маунтбеттен-Виндзор. Диана – в честь матери принца Гарри, а Лилибет – в честь королевы Елизаветы II. Это семейное прозвище суверена.

Такой выбор имени для малышки вызвал резонанс. Нашлись королевские биографы, которые назвали решение назвать ребенка Лилибет оскорбительным. Так королеву называл покойный супруг принц Филипп. Официальная позиция Букингемского дворца – Елизавета II очень рада появлению внучки на свет. Представители герцогов утверждали, что имя девочки согласовывалось с королевой.

Кстати, не так давно Лилибет официально стала наследницей Британского трона. В списке наследников она восьмая. Она следует за своим двухлетним братом Арчи и отцом Гарри, принцем Уильямом, его детьми и принцем Чарльзом.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что принц Гарри и Меган Маркл получили награду за отказ заводить третьего ребенка.