Погода в Петербурге благоприятствует прогулке

Погода в Петербурге благоприятствует прогулке
Погода в Петербурге благоприятствует прогулке. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Первого октября в Петербурге ожидается от 11 до 13 градусов, при этом облачно, но с прояснениями, сообщают в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» первый день октября обещает быть облачным с прояснениями. Атмосферное давление должно быть стабильным. Температура воздуха ночью от 5 до 7 грудусов.

Температура, которую сегодня обещают синоптики, типична для этого сезона. В этом году с каждым днем по предварительным оценкам специалистов дни должны становиться теплее. Прогнозируется так называемое «бабье лето», и в выходные ожидается повышение температуры до 15 градусов. Хорошее время, чтобы успеть насладиться теплом перед суровыми зимними холодами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился неутешительным прогнозом на счет возможного «Бабьего лета».

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