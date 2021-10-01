Режим работы Исаакиевского собора изменен из-за венчания

Сегодня расписание Исаакиевского собор изменено в связи с венчанием потомка династии Романовых Георгия Михайловича и гражданки из Италии Ребекки Беттарини, сообщает пресс-служба собора.

Работа музея в здании Исаакиевского собора 1 октября начнется с 15:00, а колоннада с 14. Из-за активной подготовки к предстоящему торжественному мероприятию график функционирования музея был передвинут на чуть позднее время.

За 127 лет это первая свадьба императорского дома. Событие крупномасштабное, поэтому на нем будут присутствовать представители королевских домов Европы, политических и деловых кругов, а также Русской православной церкви.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после основного торжества празднование перенесут в Константиновский дворец в Стрельне, где для молодоженов и гостей будет организован концерт.