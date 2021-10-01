В Петербурге состоится венчание потомка рода Романовых

В Петербурге состоится венчание потомка рода Романовых
В Петербурге состоится венчание потомка рода Романовых. Фото: georgiyromanov.ru

В Исаакиевском соборе 1 октября пройдет венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича и гражданки из Италии Ребекки Беттарини, сообщает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ТАСС.

На церемонии венчания будут присутствовать представители политических кругов, королевских домов Европы и Русской православной церкви. На торжество в здании Российского этнографического музей были приглашены звезды классической музыки.

После основного торжества празднование перенесут в Константиновский дворец в Стрельне. Проведение концерта, благотворительного аукциона и бранча «А-ля рус» состоится именно там.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Бракосочетание члена семьи императорского дома состоится в России впервые за последние 120 лет. В Российском императорском доме рассказали, почему один из потомков династии Романовых решил провести венчание в Петербурге.

константиновский дворец ленобласть новости СПб род Романовых российский этнографический музей Россия Русская православная церковь


 

Новости партнеров
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Звезда
Звезда "Барвихи" Лянка Грыу призналась, что заставило ее переехать в США
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге состоится венчание потомка рода Романовых
По прогнозам спрос на нефть может сильно снизиться
Турист из России не доволен своим отдыхом в Крыму
Пожилые люди легко переносят вакцинацию от коронавируса
Утвержден список фактов, за который можно стать иноагентом
В сентябре рубль единственный укрепился к доллару
В октябре в силу вступают ряд нововведений для россиян
Зарплата военнослужащих и силовиков стала больше на 3,7%