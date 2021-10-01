В Петербурге состоится венчание потомка рода Романовых

В Исаакиевском соборе 1 октября пройдет венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича и гражданки из Италии Ребекки Беттарини, сообщает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ТАСС.

На церемонии венчания будут присутствовать представители политических кругов, королевских домов Европы и Русской православной церкви. На торжество в здании Российского этнографического музей были приглашены звезды классической музыки.

После основного торжества празднование перенесут в Константиновский дворец в Стрельне. Проведение концерта, благотворительного аукциона и бранча «А-ля рус» состоится именно там.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Бракосочетание члена семьи императорского дома состоится в России впервые за последние 120 лет. В Российском императорском доме рассказали, почему один из потомков династии Романовых решил провести венчание в Петербурге.