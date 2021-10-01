Началось венчание князя Георгия в Исаакиевском соборе

В Исаакиевском соборе началось венчание великого князя Георгия из династии Романовых и гражданки из Италии Ребекки Беттарини, передает корреспондент «Фонтанки».

На торжестве присутствуют глава дома Мария Владимировна, король Симеон Болгарский и представители зарубежных августейших династий. Перед собором молодых приветствовали гвардейцы.

Для гостей из-за рубежа в правом притворе собора приготовлены отдельные места. Слева расположились Российские гости и члены Дворянского собрания.

После основного торжества празднование планируют перенести в Константиновский дворец в Стрельне. Проведение концерта, благотворительного аукциона и бранча «А-ля рус» состоится также после церемонии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что расписание Исаакиевского собор изменено в связи с венчанием потомка династии Романовых.