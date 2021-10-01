Экс-замминистра Ракова в федеральном розыске: её заочно обвинили в крупном мошенничестве

Вице-президент Сбербанка и бывший заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова объявлена в федеральный розыск. Ей заочно предъявили обвинение в крупном мошенничестве — преступной схемой Ракова воспользовалась, работая в министерстве, считают правоохранители.

По информации источников ТАСС и РИА Новости, в 2019 году, одновременно занимая должность заместителя министра просвещения и директора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), Ракова помогла последнему получить бюджетные средства на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего».

Однако впоследствии эксперты установили, что отчетность по этому проекту была фальсифицирована — похитить могли больше 50 млн рублей. К тому моменту Ракова, а с ней и несколько коллег, перешли работать в Сбербанк. Когда разбирательство выявило признаки мошенничества, у всех, кто мог быть причастен к схеме, прошли обыски.

Изначально Раковой не предъявляли обвинений, но вызвали на допрос. Однако экс-политик не явилась ни в следственный отдел, ни на работу — телефон также был выключен. Правоохранители навестили квартиру Раковой и даже вскрыли дверь, но внутри никого не оказалось. Зато следователи заметили следы поспешных сборов.

Полицейские предполагают, что Ракова намеревалась сбежать за границу — в содействии подозревают её экс-коллегу из ФНФРО. Мужчина имеет украинское гражданство и родственников, проживающих там. Правда, по мнению стражей порядка, Ракова не успела пересечь границу и все еще находится в России.

«Те, кто помогает ей скрываться от следствия, будут привлечены к уголовной ответственности», — цитирует РИА Новости собственный источник. Раковой, в случае доказательства вины, грозит до 10 лет заключения. Её предполагаемые соучастники — управляющий директор ПАО «Сбербанк» Евгений Зак, руководитель дивизиона «Цифровые платформы образования» Максим Инкин и юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова, — арестованы.

Отметим, что подрядчиком по госконтрактам была Шанинка (Московская высшая школа социальных и экономических наук). Вуз оказывает «всестороннее содействие» МВД и проверяет данные по сотрудничеству с ФНФРО.