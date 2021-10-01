Электроподстанцию «Купчинская» на Балканской улице построят к 2023 году

Электроподстанцию &#171;Купчинская&#187; на Балканской улице построят к 2023 году
Строительство завершится в 2023 году. Фото: Смольный

Строительство электроподстанции «Купчинская» во Фрунзенском районе Петербурга должны завершить в 2023 году.

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, на совещании в Смольном одобрили передачу земельного участка на Балканской улице в аренду «Россетям Ленэнерго». Землю предоставили для завершения строительства электроподстанции 220 кВ «Купчинская». Объект на текущий момент готов на 83%, его на работы уйдет более 1,4 млрд рублей.

Будущий энергоисточник повысит надежность электроснабжения потребителей Фрунзенского района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Россети Ленэнерго» перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. Налажено оперативное взаимодействие с органами государственной власти, МЧС России, смежными сетевыми и подрядными организациями.

новости СПб россети ленэнерго строительство электроподстанция купчинская


 

Новости партнеров
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Электроподстанцию «Купчинская» на Балканской улице построят к 2023 году
Автомобилист сбил старушку, переходившую дорогу на «зеленый» на ...
Государство профинансирует экскурсии для школьников
Петербуржцы заплатили полмиллиона рублей штрафов за ночные вечеринки
Житель Ленобласти устроил на садовом участке наркоплантацию и склад оружия
Обманувшие пенсионерку мигранты сбежали из страны, забыв про подписку о невыезде
По признанию «Нафтогаза» контракт «Газпромом» нарушен не был
Артем Дзюба стал лучшим игроком чемпионата России по футболу