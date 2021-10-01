Электроподстанцию «Купчинская» на Балканской улице построят к 2023 году

Строительство завершится в 2023 году. Фото: Смольный

Строительство завершится в 2023 году. Фото: Смольный

Строительство электроподстанции «Купчинская» во Фрунзенском районе Петербурга должны завершить в 2023 году.

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, на совещании в Смольном одобрили передачу земельного участка на Балканской улице в аренду «Россетям Ленэнерго». Землю предоставили для завершения строительства электроподстанции 220 кВ «Купчинская». Объект на текущий момент готов на 83%, его на работы уйдет более 1,4 млрд рублей.

Будущий энергоисточник повысит надежность электроснабжения потребителей Фрунзенского района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Россети Ленэнерго» перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. Налажено оперативное взаимодействие с органами государственной власти, МЧС России, смежными сетевыми и подрядными организациями.