Церемония венчания потомка династии Романовых завершилась

Завершилась торжественная церемония венчания Великого князя потомка царской династии Романовых Георгия и его избранницы дочери итальянского дипломата Виктории Романовны Беттарини, сообщает Regnum.

Венчание Великого князя Георгия Михайловича Романова и Виктории Романовны Беттарини завершилась. Церемония проходила в Исаакиевском соборе в присутствии главы дома Романовых Марии Владимировны. Также празднество посетили гости из России и из-за рубежа. Венчание провел глава Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Церемония прошла по православному обряду, но при этому для сочетающейся пары слова переводили на английский в силу того, что русский язык для них не является родным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сразу же перед собором молодых приветствовали гвардейцы.