В ЗакСе избрали председателей комиссий и комитетов

В ЗакСе избрали председателей комиссий и комитетов
Парламентарии определились с главами комитетов и комиссий. Фото: Законодательное Собрание Петербурга

В петербургском Законодательном Собрании избрали новых председателей двух комитетов и семи комиссий.

Сегодня, 1 октября, проходит внеочередное заседание ЗакСа седьмого созыва. Парламентарии определились с главами комитетов и комиссий.

Так, комитет по законодательству возглавит Всеволод Беликов. Председателем бюджетно-финансового комитета стал Михаил Барышников.

Комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам возглавит Валерий Гарнец. Комиссию по промышленности, экономике и социальной политике — Ирина Иванова. Комиссию по социальной политике и здравоохранению — Александр Ржаненков.

Руководство комиссией по экологии и природопользованию передали Александру Ходосоку. Главой комиссии по образованию, культуре и науке стал Юрий Авдеев, по вопросам правопорядка и законности — Константин Чебыкин, по устройству государственной власти — Юрий Гладунов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вице-спикерами ЗакСобрания выбрали Бондаренко и Шишкину.

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