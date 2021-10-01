Бесплатный кофе, пицца и бургер: петербургские клиенты Tele2 получают подарки и скидки

Санкт-Петербург – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обновил программу лояльности «Больше» для своих клиентов: петербуржцы могут получить подарки и скидки в сервисе доставки «Самокат», в сети ресторанов «Евразия», Ketch Up, пиццерии «ДоДо Пицца», кофейнях «КофеБОН», а также преимущества при посещении кинотеатров «КАРО» и прохождении курсов на портале «Правого Полушария Интроверта».

Участники программы лояльности Tele2 получают бонусы просто за то, что являются абонентами. Оператор предлагает горожанам преимущества при посещении ресторанов и кафе, а также при доставке продуктов на дом. Так, до 31 октября 2021 года клиенты оператора в Санкт-Петербурге и Ленинградской области получают скидку 200 рублей на заказ от 800 рублей в сервисе доставки «Самокат». В сети ресторанов «Евразия» действует скидка 50% на все меню и напитки, в сети «КофеБон» абоненту предложат скидку 30% на любимый кофе, а в пекарнях «Хлебник» при заказе от 100 рублей подарят порцию американо или капучино. «ДоДо Пицца» дарит клиенту Tele2 при заказе от 715 рублей пиццу «Чизбургер», а в ресторанах Ketch Up – к любому заказу бесплатно приготовят «Crispy Бургер» с цыпленком, карамелизированным луком и соусом Cola BBQ.

Петербургские абоненты могут воспользоваться и другими привилегиями. До конца 2021 года можно получить скидку 25% на покупку билетов в сети кинотеатров «КАРО». Акция актуальна для семей или компании друзей – предложение распространяется на билеты в количестве до пяти штук в одном заказе и действует еженедельно.

До 31 октября 2021 года клиентам Tele2 доступна скидка 25% на все лекции и курсы просветительского проекта «Правое полушарие Интроверта». В удобном и увлекательном формате петербуржцы могут проходить образовательные программы по искусству, психологии и науке.

Воспользоваться преимуществами просто: достаточно зайти в программу «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2», выбрать понравившуюся акцию и нажать на кнопку «Активировать». В SMS придет промокод, который откроет доступ к подаркам или скидкам. Более подробные условия доступны по ссылке.

Категории программы «Больше» от Tele2 охватывают самые разные сферы жизни: от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития. Кроме того, оператор разрабатывает интересные региональные предложения и постоянно пополняет список партнеров.